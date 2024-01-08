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Северный флот заявил о планах в 2024 году укрепить позиции в мировом океане

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Северный флот продолжит в 2024 году укреплять свои позиции в стратегических важных районах Мирового океана. Об этом 8 января сообщил командующий Северного флота адмирал Александр Моисеев.

«В 2024 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана», — цитирует его заявление пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство напомнило, что в 2023 году более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота выполняли задачи дальних походов.

В качестве примера МО РФ привело дальний поход отряда боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который продолжался 263 суток и включал в себя патрулирование с гиперзвуковым ракетным оружием на борту.

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Накануне главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов рассказал «Известиям», что Северный флот увеличит объем учебно-боевой работы в Арктике, несмотря на изменение структуры своей подчиненности. По словам главкома, попытки военно-морских сил НАТО демонстрировать свое присутствие в регионе и экономической зоне России вынуждают реагировать на новые угрозы военными методами.

1 декабря 2023 года источники «Известий» сообщили, что четыре флота и Каспийская флотилия ВМФ вернулись в подчинение главнокомандующему ВМФ РФ Николаю Евменову.

До этого Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты вместе с Каспийской флотилией находились в подчинении соответствующих военных округов, а Северный флот имел статус военного округа и был объединенным стратегическим командованием.

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