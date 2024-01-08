Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
Мир
СМИ указали на тупик в отношениях США и Турции из-за вопроса расширения НАТО
Армия
Пушилин напомнил Зеленскому об успехах России в СВО
Мир
В Киеве заявили об отсутствии плана на случай прекращения финансовой помощи ЕС
Мир
Пленный солдат ВСУ рассказал о массовой мобилизации на Украине алкозависимых
Общество
Более тысячи детей из Белгорода отправят в школьные лагеря в регионах
Мир
СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге и Запорожье
Общество
Пушилин призвал к освобождению исторически русских Одессы и Николаева
Общество
Сдачу нормативов ГТО в российских школах предложили сделать обязательной
Мир
ВОЗ заявила об отсутствии информации о части пациентов и врачах больницы в Газе
Происшествия
В ЛНР задержали двух подозреваемых в шпионаже на Киев
Мир
Трамп пообещал снизить налоги для граждан при победе на выборах
Армия
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»
Мир
Один человек погиб в результате крушения самолета в Колумбии
Общество
Пострадавших из-за аварии жителей Климовска освободили от платы за отопление в январе

Видео. В ЛНР задержали двух подозреваемых в шпионаже на Киев

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024