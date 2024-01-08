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Кулеба заявил об отсутствии требований союзников о замораживании конфликта с РФ

Кулеба: от Киева не требуют вести переговоры о замораживании конфликта с Россией
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Западные союзники Украины не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта, заявил 8 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью El Pais.

«Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании [конфликта]. <...> Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кулеба утверждает, что российские власти не хотят «ни замороженного конфликта, ни мира». Он также выразил мнение, что Украина должна быть вопросом единства, а не разделения.

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Ранее, 5 января, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

Днем ранее, 4 января, бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины.

В тот же день бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

28 декабря 2023 года французский телеканал TVL заявил, что после неудач ВСУ в Киеве вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам. Там отметили замешательство украинской власти, которая не может найти способов объяснить населению необходимость отступления своей армии.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский мыслит категориями войны и не стремится установить в своей стране мир. Он напомнил, что на Украине с 30 сентября 2022 года действует запрет на переговоры с Россией и с тех пор со стороны киевской администрации не было попыток решить вопрос мирным путем.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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