В ЛНР задержали двух подозреваемых в шпионаже на Киев
В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали двоих граждан Украины по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Об этом в понедельник, 8 января, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ЛНР.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства», — указано в сообщении ведомства.
По данным следствия, одного из задержанных подозревают в сборе и передаче сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) информации о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и других силовых структур республики. Второй передавал СБУ сведения о сотрудниках правоохранительных органов региона.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). В настоящий момент ведется следствие.
Ранее, 5 января, ФСБ сообщила, что правоохранители задержали россиянина за попытку диверсии на объекте Министерства обороны РФ. Диверсант был завербован украинскими спецслужбами в соцсетях. Как уточнялось, он был причастен к поджогам на объектах связи и железной дороги в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.
26 декабря сотрудники ФСБ задержали в Чувашии жителя Московской области, подозреваемого в передаче данных о дислокации объектов МО РФ украинской националистической организации. Кроме того, в течение 2023 года фигурант уголовного дела перечислял денежные средства вооруженным формированиям Украины с целью финансирования их деятельности.