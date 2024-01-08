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СМИ указали на тупик в отношениях США и Турции из-за вопроса расширения НАТО

Газета T24: отношения Турции и США в тупике из-за процесса вступления Швеции в НАТО
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Фото: ТАСС/picture alliance/Janine Schmitz
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Отношения Турции и США зашли в тупик по причине затягивания турецкой стороной процесса вступления Швеции в НАТО. На это 8 января обратила внимание турецкая газета T24.

«Затягивание Турцией вопроса о членстве Швеции в НАТО практически завело отношения в тупик. После саммита НАТО в июле прошлого года американская сторона жаловалась, что Турция не выполнила своих обещаний», — отмечает обозреватель Барчин Инаньч.

Она добавила, что в октябре правительство Турции, казалось, хотело одобрить членство Швеции в альянсе. Однако теракт на открытии парламента и обострение палестино-израильского конфликта позволили турецким властям сказать, что у них «связаны руки», считает автор.

Журналист указала и на примечательность того факта, что гибель в Ираке 12 турецких солдат в конце декабря 2023 года совпала с решением комитета по иностранным делам Турции обсудить протокол о вступлении Швеции в Евросоюз.

По словам Инаньч, на самом деле Турция намерена «дать зеленый свет» членству Швеции в НАТО, однако попытается обратить все негативные события в свою пользу.

Швеции НАТО: Эрдоган одобрил вступление Стокгольма в альянс
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Ранее, 6 января, глава МИД Турции Хакан Фидан провел в Стамбуле переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых затрагивалась тема вступления Швеции в НАТО. Детали встречи не уточнялись.

До этого, 4 января, Блинкен подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО. Данную позицию он озвучил в ходе телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом.

27 декабря 2023 года главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что Турция рассчитывает на прогресс в вопросе членства Швеции в НАТО. Он отметил, что Швеция сделала серьезные шаги для выполнения своих обязательств в рамках Мадридского протокола, который был подписан в июне 2022 года на саммите НАТО.

Тогда же агентство Reuters сообщило, что Фидан заявил Блинкену об ожиданиях турецкой стороной от Соединенных Штатов исполнения обещания по продаже истребителей F-16 Анкаре в соответствии с правилами НАТО. Соответствующий разговор был проведен после того, как парламентская комиссия Турции проголосовала за одобрение заявки Швеции на членство в альянсе.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара.

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