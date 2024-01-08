Депутат рады посоветовал киевлянам поумнеть после прорыва системы водоснабжения

Депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал 8 января прорыв труб водоснабжения в Киеве словами, что жители города «когда-то поумнеют».

«Когда-то киевляне, возможно, поумнеют. Дожить бы», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Также депутат приложил фото последствия коммунальной аварии.

Накануне вечером, 7 января, он призвал украинцев рационально использовать электроэнергию, напомнив о возможных проблемах с электроснабжением.

Серьезный прорыв системы водоснабжения произошел в Святошинском районе Киева в ночь на 8 января. На кадрах, которыми делились в соцсетях местные жители, видно, что улица превратилась в болото, а несколько машин на дороге оказались наполовину в воде.

Ситуацию осложнила температура воздуха: ночью в городе было –11 градусов. Позже администрация Киева уточнила, что произошло повреждение сети именно холодного водоснабжения, а не канализации.

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