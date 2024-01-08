Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин призвал к освобождению исторически русских Одессы и Николаева
Общество
Сдачу нормативов ГТО в российских школах предложили сделать обязательной
Мир
ВОЗ заявила об отсутствии информации о части пациентов и врачах больницы в Газе
Армия
Десантники ВС РФ с помощью дронов уничтожили пехоту и технику ВСУ под Вербовым
Мир
Число жертв землетрясений в Японии достигло 161
Мир
Трамп пообещал снизить налоги для граждан при победе на выборах
Армия
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Москве
Мир
Немецкие машинисты проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
Мир
Глава МИД Японии провела брифинг в подвале Киева
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –17 градусов в Москве 8 января
Мир
Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС
Мир
В Бишкеке задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м
Мир
Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета

В США заподозрили проведение «щекотливой» операции главе Пентагона

Американский журналист Али предположил проведение «щекотливой» операции Остину
0
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али предположил, что сокрытие факта госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина может быть связано с проведением ему какой-либо «щекотливой» операции.

Али обратил внимание на информацию канала CNN о том, что заместитель Остина Кэтлин Хикс не знала, что ее шеф с 1 января находится в больнице. Она приступила к исполнению обязанностей «во время отпуска в Пуэрто-Рико». О госпитализации министра обороны Хикс узнала только 4 января, когда об этом осведомили Белый дом.

В связи с этими странностями Али предположил, что Остину проводили некую операцию, о которой не захотели сообщать общественности, например, процедуру фотоомоложения проблемной кожи и профилактики признаков старения (BBL) или удаление жира.

«Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию? BBL? Липосакция? Операция по снижению веса?» — написал журналист в соцсети X (бывш. Twitter).

Заветные материалы: утечка Пентагона, скандал далай-ламы, мобилизация в Африке
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался Пентагоном от общественности.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней. Газета Politico, в свою очередь, сообщила, что информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

7 января в американском оборонном ведомстве сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится на госпитализации, дата его выписки до сих пор не ясна.

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Он отметил, что говорил с Остином в прошлые выходные. Теперь Блинкен с нетерпением ожидает, когда Остин полностью выздоровеет, чтобы «работать бок о бок».

В тот же день бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024