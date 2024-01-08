В США заподозрили проведение «щекотливой» операции главе Пентагона

Американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али предположил, что сокрытие факта госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина может быть связано с проведением ему какой-либо «щекотливой» операции.

Али обратил внимание на информацию канала CNN о том, что заместитель Остина Кэтлин Хикс не знала, что ее шеф с 1 января находится в больнице. Она приступила к исполнению обязанностей «во время отпуска в Пуэрто-Рико». О госпитализации министра обороны Хикс узнала только 4 января, когда об этом осведомили Белый дом.

В связи с этими странностями Али предположил, что Остину проводили некую операцию, о которой не захотели сообщать общественности, например, процедуру фотоомоложения проблемной кожи и профилактики признаков старения (BBL) или удаление жира.

«Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию? BBL? Липосакция? Операция по снижению веса?» — написал журналист в соцсети X (бывш. Twitter).

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался Пентагоном от общественности.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней. Газета Politico, в свою очередь, сообщила, что информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

7 января в американском оборонном ведомстве сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится на госпитализации, дата его выписки до сих пор не ясна.

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Он отметил, что говорил с Остином в прошлые выходные. Теперь Блинкен с нетерпением ожидает, когда Остин полностью выздоровеет, чтобы «работать бок о бок».

В тот же день бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.