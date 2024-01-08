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Дерматолог назвала признаки обморожения

Дерматолог Галлямова перечислила признаки обморожения и правила оказания помощи
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Зимой во время долгого пребывания на улице, а также в походах или других событиях и происшествиях у человека может случиться обморожение. О признаках обморожения и правилах оказания первой помощи 8 января в беседе с RT рассказала профессор, доктор медицинских наук врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Сначала она отметила, что при легкой степени обморожения чаще всего появляется покраснение и шелушение кожи. Обычно такое случается с кончиками пальцев ног или рук.

«Более глубокие поражения — когда появляются покраснение и отечность, самые тяжелые, при которых без помощи врача не обойтись, — когда наступает некроз тканей», — предупредила дерматолог.

Галлямова добавила, что некроз тканей встречается довольно редко, чаще всего у любителей алкоголя, потому что у таких людей притупляются болезненные ощущения, особенно во время опьянения.

«Первое ощущение — онемение, впоследствии после обморожения при онемении наступает боль в кончиках пальцев, на этой стадии необходимо улучшить микроциркуляцию: растирать их, кожу, кончик носа», — объяснила врач.

После того, как удалось прогреть кончики пальцев, эксперт порекомендовала намазать руки или ноги увлажняющим жирным кремом, а затем выпить горячий чай с имбирем.

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Ранее, 5 января, врач диетолог-эндокринолог Biogena Ангелина Водолазкая сообщила о необходимости дополнительно поддерживать иммунитет зимой, поскольку вирусы и низкие температуры могут негативно влиять на организм. По словам врача, в холодное время года стоит есть больше шпината, так как в нем содержатся витамин С, бета-каротин и антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунную систему. Также специалист порекомендовала употреблять больше чеснока и включить в свой рацион имбирь.

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