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Джо Байден: конгресс США достиг соглашения, которое предотвратит шатдаун

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Американский конгресс согласовал финансирование правительства, что позволит избежать шатдауна. Об этом 7 января сообщил президент США Джо Байден.

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — говорится в заявлении американского президента, распространенном Белым домом.

Байден выразил благодарность лидеру демократов в верхней палате американского конгресса Чаку Шумеру и лидеру демократического меньшинства в палате представителей Хакиму Джеффрису. По словам президента США, дело осталось за республиканцами.

Друг платежом красен: шатдаун в США может оставить Украину без денег
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В этот же день спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) сообщил, что конгресс США согласовал общий бюджет правительства на 2024 год — он составит $1,59 трлн. Из них $886 млрд пойдут на оборону и $704 млрд на необоронные расходы. Как отметил спикер, соглашение также обеспечит дополнительное сокращение расходов более чем на $16 млрд.

5 января глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год.

До этого, 3 января, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США приближаются к шатдауну.

В ноябре администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

Согласно закону, финансирование будет направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.

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