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Украинские СМИ сообщили о гибели летчика ВСУ с позывным Голубой шлем

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Пилот Вооруженных сил Украины (ВСУ), управлявший истребителем МиГ-29, с позывным Голубой шлем погиб во время полета. Об этом 7 января написали в украинском издании «Страна.ua».

«На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем. — Ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В издании отметили, что украинские власти данное сообщение еще не прокомментировали официально. Журналисты узнали, что украинского пилота звали Владислав, ему было 23 года.

Обстоятельства гибели пилота не раскрываются, но издание считает, что смерть бойца связана с сообщением Минобороны РФ об уничтожении в конце декабря украинского истребителя МиГ-29.

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До этого, 6 декабря, стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 в ДНР и Запорожской области. Также были ликвидированы 76 украинских беспилотников (БПЛА) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской области, а также восемь снарядов реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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