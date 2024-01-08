Россию «можно победить», но для этого «необходима солидарность». Об этом 7 января заявил президент Украины Владимир Зеленский на шведской конференции «Общество и оборона».

Как отметил украинский лидер, обезопасить Европу в долгосрочной перспективе можно только созданием единой европейской оружейной промышленности. По его словам, для победы над Россией «необходима солидарность».

Зеленский заявил, что Украина является и всегда будет «одним из самых значительных европейских доноров безопасности» и Киев стремится получить лучшие в мире вооружения и технологии для обеспечения собственной безопасности и безопасности партнеров.

Президент Украины указал, что приоритетами Киева является реализация решения Брюсселя о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) и выработка отношений и коммуникаций с членами НАТО, чтобы каждый лидер на 100% чувствовал, что вместе с Украиной альянс станет значительно сильнее.

Ранее, 5 января, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

4 января экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу отметил, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины.

В тот же день бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Также 4 января экс-глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро сказал, что Россия поставлена на военные рельсы, поэтому Вооруженные силы РФ выиграют в украинском конфликте.

Газета The Washington Post сообщила о росте в рядах ВСУ недовольства из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в операциях в районе реки Днепр. Кроме того, недовольство в украинской армии растет из-за заявлений руководства об успехах на днепровском направлении. В частности, военные сообщили о высоком уровне потерь на этом участке и отсутствии продвижений на линии фронта.

3 января бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону, что влечет за собой большое количество потерь.

За день до этого колумнист Уильям Галстон в статье для газеты The Wall Street Journal заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться.

21 декабря газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить Зеленского за стол мирных переговоров.

1 ноября Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. По его словам, затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ. При этом Зеленский не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.