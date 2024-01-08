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Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав их русскими городами

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 8 января заявил, что нужно освободить Одессу и Николаев.

«Одесса — город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно русский», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил глава ДНР, земли Николаевской области были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства, бывшего вассалом Османской империи. Он напомнил, что об этом очень четко заявил президент России Владимир Путин.

По его мнению, если Россия признает совершение ошибок, тогда Одесса и Николаев должны быть освобождены.

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Ранее, 14 декабря, Путин назвал Одессу русским городом. По его словам, весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, и в целом его территории можно считать исторически российскими.

19 октября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по Украине. При этом он подчеркнул, что исторически это русские города, и они никогда не были частью Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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