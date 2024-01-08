Терапевт рассказала о рисках купания в проруби и посещения бани

Врач-терапевт Людмила Лапа 8 января рассказала, кому противопоказаны посещение бани и купание в проруби.

В беседе с RT она отметила, что закаленным здоровым людям можно всё, но с осторожностью. Однако нельзя перегреваться и «до бесконечности тренировать свои сосуды».

Лапа сказала, что при нахождении в бане или сауне больше 10 минут сосуды расширяются очень сильно, а после прыжка в прорубь происходит сужение, что вредно для здоровья.

Поэтому терапевт посоветовала сначала обливаться теплой водой, чтобы не было резкого перепада давления. Также она рекомендовала предварительно проконсультироваться с врачом и сдать анализы, поскольку без обследования существует большой риск навредить организму.

Для тех, кто хочет в первый раз окунуться в прорубь, Лапа посоветовала после купания насухо вытереться и одеться очень тепло, чтобы избежать развития воспалительных процессов, а также переохлаждения. По ее словам, любое переохлаждение вызывает проблемы со здоровьем, потому что инфекции и вирусы в людях тут же активируются.

Ранее, 25 декабря, врач аллерголог-иммунолог, детский гастроэнтеролог «Инвитро – Воронеж» Людмила Маховая рассказала в беседе с «Известиями» о пользе закаливания, но оно не должно быть экстремальным. Начинать эту практику желательно еще летом и постепенно. Очень хорошо заниматься плаванием в открытом бассейне, водоемах. «Приучите себя принимать контрастный душ каждое утро и отдавайте предпочтение занятиям спортом на открытом воздухе», — добавила Маховая.