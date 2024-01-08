Среди пострадавших от землетрясения в Японии россиян не нашли
В настоящий момент информации о пострадавших среди россиян при землетрясении в районе полуострова Ното в Японии от экстренных служб не поступало. Такое заявление 8 января сделал вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко.
«Информации о пострадавших российских гражданах к нам не поступало», — сказал он «РИА Новости».
Криворучко отметил, что генконсульство круглосуточно находится на связи со всеми японскими экстренными службами, поэтому при появлении данных о пострадавших российских гражданах дипломаты незамедлительно будут проинформированы японской стороной.
Ранее, 8 января, со ссылкой на местные власти сообщалось о 161 погибшем в результате сильного землетрясения в Японии.
1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена. 3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Отмечается, что толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида 2 января заявил, что правительство направило подразделения Сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.
4 января газета Nikkei со ссылкой на источники написала, что правительство Японии планирует сотрудничать с американскими военными в ликвидации последствий землетрясений. Однако сторонам еще нужно обговорить детали сотрудничества, в том числе дату его начала. Помощь будет включать перевозку гуманитарных грузов и людей, покинувших дома из-за землетрясений.