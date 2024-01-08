ВОЗ заявила об отсутствии информации о части пациентов и врачах больницы в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ничего не знает о местонахождении сотни пациентов и медиков больницы «Аль-Акса» в секторе Газа. Об этом 7 января сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X (бывш. Twitter).

Он отметил, что в связи с расширением боевых действий в окрестностях больницы «Аль-Акса» в центральной части Газы более 600 пациентов и большинство медицинских работников были вынуждены покинуть больницу.

По его словам, в больнице остались только пять врачей. При этом в настоящее время у них даже нет пищи. Кроме того, в больнице много раненых, которые нуждаются в помощи.

Ранее в этот день сотрудники подразделения ВОЗ на оккупированных палестинских территориях были вынуждены отменить первую в 2024 году поездку в больницу «Аль-Ауда» на севере Газы из-за проблем с безопасностью. Отмечается, что доставка медикаментов в больницы Газы практически невозможна. В большинстве больниц ощущается острая нехватка персонала, поскольку медицинские работники покинули их из-за приказов об эвакуации или отсутствия безопасности, и доступ пациентов в больницы затруднен из-за опасных условий.

Также член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в ночь на 3 января осудил «бессовестные» удары со стороны Израиля по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

4 декабря ВОЗ сообщила, что зарегистрировала с 7 октября не менее 203 атак по медицинским объектам в секторе Газа. Целью обстрелов стали больницы, поликлиники, кареты скорой помощи и машины медработников.

До этого, 13 ноября, стало известно, что в секторе Газа в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы. 53 машины скорой помощи также были подвергнуты обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.