Реклама
Прямой эфир
Армия
Десантники ВС РФ с помощью дронов уничтожили пехоту и технику ВСУ под Вербовым
Мир
Число жертв землетрясений в Японии достигло 161
Мир
Трамп пообещал снизить налоги для граждан при победе на выборах
Армия
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Москве
Мир
Немецкие машинисты проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
Мир
Глава МИД Японии провела брифинг в подвале Киева
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –17 градусов в Москве 8 января
Мир
Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС
Мир
В Бишкеке задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м
Мир
Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета
Мир
Байден заявил о достижении конгрессом соглашения о финансировании правительства
Мир
На Западе усомнились в угрозе со стороны России
Мир
В ХАМАС сообщили о гибели более 30 тыс. палестинцев после эскалации в Газе
Сюжет:

Подразделения Западной группировки ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский 8 января сообщил, что мотострелковые подразделения отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе озера Лиман. Противник был вынужден отойти в юго-западном направлении. Кроме этого, мотострелки общевойсковой армии при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп, усиленных бронетехникой, 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на направлении Терны – Житловка», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Зыбинский, потери противника составили более 50 боевиков, две шведские боевые машины пехоты (БМП) CV-90 и американский бронетранспортер (БТР) M113.

Помимо этого, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили два разведывательных беспилотных аппарата (БПЛА) «Фурия» в районах Авдеевки и Коломыйчихи.

Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль
Бои за город шли больше полутора лет

Накануне Зыбинский сообщил, что российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024