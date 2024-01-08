Подразделения Западной группировки ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский 8 января сообщил, что мотострелковые подразделения отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе озера Лиман. Противник был вынужден отойти в юго-западном направлении. Кроме этого, мотострелки общевойсковой армии при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп, усиленных бронетехникой, 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на направлении Терны – Житловка», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Зыбинский, потери противника составили более 50 боевиков, две шведские боевые машины пехоты (БМП) CV-90 и американский бронетранспортер (БТР) M113.

Помимо этого, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили два разведывательных беспилотных аппарата (БПЛА) «Фурия» в районах Авдеевки и Коломыйчихи.

Накануне Зыбинский сообщил, что российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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