Израильские БПЛА обстреляли несколько больниц в секторе Газа

Несколько больниц подверглись обстрелу в секторе Газа в результате запусков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны израильской армии. Об этом 8 января сообщает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что пострадала Европейская больница в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Кроме того, в минздраве анклава добавили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по больнице Мучеников Аль-Аксы в городе Дейр-эль-Балах, в центральной части сектора Газа.

Ранее, 7 января, сообщалось, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ нанесла удар по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате 17 человек погибли.

До этого, 3 января, стало известно, что ЦАХАЛ с момента обострения конфликта сбросила на сектор Газа более 45 тыс. ракет и бомб, вес которых составляет свыше 65 тыс. т.

30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. По его словам, это необходимо для достижения всех целей.

Глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака 24 декабря сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет прекращен огонь со стороны Израиля и не произойдет обмен пленных на палестинских заключенных на условиях ХАМАС.

В этот же день Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. Он указал на то, что это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.