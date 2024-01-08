Военные ВС РФ сорвали шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Военные Вооруженных сил (ВС) РФ за прошедшие сутки сорвали шесть попыток ротации украинской армии на южнодонецком направлении. Об этом 8 января сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
«В течение суток сорвано шесть попыток противника провести ротации боевиков», — сказал он.
Гордеев также отметил, что российские военнослужащие пресекли действия двух разведывательных и одной инженерной групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Начальник пресс-центра Восточной группировки подчеркнул, что подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении.
Накануне Гордеев сообщил, что Восточная группировка российских войск сорвала восемь попыток ротации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Старомайорское и Владимировка на южнодонецком направлении.
Ранее, 5 января, в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшую неделю в период с 30 декабря по 5 января на южнодонецком направлении отражены пять атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. Потери Украины на данном направлении составили свыше 950 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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