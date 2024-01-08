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Число жертв землетрясений в Японии достигло 161

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Число погибших в результате сильного землетрясения в Японии достигло 161 человека. Об этом сообщил новостной портал 47News в понедельник, 8 января, со ссылкой на местные власти.

«Префектура Исикава объявила утром 8-го числа, что число подтвержденных случаев смерти в префектуре в результате землетрясения на полуострове Ното достигло 161», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 января, сообщалось о 126 погибших в результате землетрясений.

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1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена. 3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Отмечается, что толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 2 января заявил, что правительство направило подразделения Сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

4 января газета Nikkei со ссылкой на источники написала, что правительство Японии планирует сотрудничать с американскими военными в ликвидации последствий землетрясений. Однако сторонам еще нужно обговорить детали сотрудничества, в том числе дату его начала. Помощь будет включать перевозку гуманитарных грузов и людей, покинувших дома из-за землетрясений.

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