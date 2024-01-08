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В США рассказали о превратившихся в безделушки Leopard 2 на Украине

Breitbart: большинство переданных Украине немецких Leopard 2 не работают
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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Большинство поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких танков Leopard 2 не работают. Об этом 6 января написал американский портал Breitbart.

Отмечается, что Leopard 2 превратились в безделушки — большую часть техники разбили ВС РФ, остальное доломали сами украинцы в попытках ее починить.

Как указал портал, тот факт, что большинство немецких танков были выведены из строя тем или иным способом в украинском конфликте, вероятно, послужит серьезным ударом по доверию к Leopard 2, которые являются главной боевой машиной в немецком арсенале.

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Ранее, 5 января, Military Watch Magazine написал, что модернизированные российские танки Т-80БВМ продемонстрировали в зоне спецоперации превосходство над немецкими Leopard. Западная техника постоянно вязнет в грязи, что касается в том числе и современной модификации Leopard 2.

2 января депутат бундестага от фракции «Зеленые», член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер заявил, что украинские военнослужащие применяют лишь малое количество поставленных Германией танков Leopard 2 современной модификации A6. Самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, кроме того, их ремонт длится долго или требует запчастей, которых не хватает.

В тот же день Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых российские войска уничтожили взвод танков Leopard 2A6 ВСУ на сватовском направлении.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 27 декабря заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема» и «Корнет» могут пробить немецкий Leopard с любой стороны. Кроме того, он отметил, что западные танки стали ставить дополнительную динамическую защиту советских времен, надеясь таким образом повысить шансы на выживание в ходе боя.

22 декабря ФРГ передала Киеву новую партию военной помощи. В нее вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, боеприпасы для танков Leopard 2A6 и две бронированные машины Wisent 1.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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