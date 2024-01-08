Аналитик спрогнозировал укрепление курса рубля после 9 января

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 8 января рассказал, что рубль начнет укрепляться после 9 января.

В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что валютные торги в праздничные дни проходят в узком диапазоне. Была попытка участников сыграть на понижение рубля, однако затем они начали продавать валюту. На фоне низколиквидного рынка это привело к незначительным колебаниям в районе 90–91 рубля за доллар.

Как отметил Антонов, в начале недели торги будут проходить в том же диапазоне, а 9 января, после завершения праздников, возможны краткосрочные разнонаправленные движения, в основном в поддержку рубля.

По словам аналитика, одной из причин является внесение в начале года изменений, запрещающих обременения и аресты активов на счетах «С» и «И». На них в том числе находятся заблокированные средства инвесторов и резидентов из недружественных стран, владеющих ценными бумагами российских эмитентов. Антонов считает, что эта новость будет позитивно воспринята рынком после праздников.

Специалист напомнил, что в начале рабочей недели на рынок начнут возвращаться экспортеры, которые обязаны продавать валютную выручку, а Банк России нарастит продажи валюты в рамках своих операций. Действия ЦБ и возвращение экспортеров вместе с положительным сальдо торгового баланса и сбалансированной бюджетной политикой поддержат рубль, и курс снова может опуститься ниже 90 рублей за доллар. Потенциал укрепления российской валюты на следующей неделе составляет 88,90 рублей за доллар.

Ранее, 4 января, курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля. Евро также снизился в цене, убавив шесть копеек — до 100,17 рубля.

2 января руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский отметил, что в первом месяце 2024 года курс рубля по отношению к евро и доллару останется стабильным. Он предположил, что европейская валюта будет торговаться в диапазоне 97–107 рублей, а американская — 87–100 рублей.