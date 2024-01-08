Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Москве
Мир
Немецкие машинисты проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
Мир
Глава МИД Японии провела брифинг в подвале Киева
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –17 градусов в Москве 8 января
Мир
Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС
Мир
В Бишкеке задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м
Мир
Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета
Мир
Байден заявил о достижении конгрессом соглашения о финансировании правительства
Мир
На Западе усомнились в угрозе со стороны России
Мир
В ХАМАС сообщили о гибели более 30 тыс. палестинцев после эскалации в Газе
Общество
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Рождеством
Мир
Полянский назвал украинский кризис стратегией США по ослаблению России
Спорт
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 3:2 в матче КХЛ
Сюжет:

Трамп пообещал снизить налоги для граждан при победе на выборах

Bloomberg: Трамп намерен снизить налоги для граждан в случае своей победы на выборах
0
Фото: REUTERS/Sergio Flores
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший американский лидер Дональд Трамп обещает снизить налоги для граждан США в случае его победы на выборах в президенты в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, опубликованным 6 января, Трамп намерен сделать постоянным снижение индивидуальных налогов. Эти планы говорят о том, что в избирательной кампании он будет обращаться к рабочему и среднему классам.

Одновременно с этим кандидат в президенты хочет сохранить налог для корпораций на уровне 21%, пишет агентство. При этом авторы материала напоминают, что во время своего предыдущего срока Трамп хотел снизить корпоративную ставку до 15%, но его идея была встречена тогда негативно как республиканцами, так и демократами.

В издании также отметили, что информацию о смене стратегии в предвыборном штабе политика на данный момент комментировать отказались.

Задача без звездочки: зачем конкуренты Трампа снимают свои кандидатуры
И что может повлиять на исход президентской гонки в США

Ранее, 5 января, Трамп заявил, что если одержит победу на выборах президента в ноябре текущего года, то восстановит мир на планете «через силу». По его словам, он единственный из кандидатов может помочь предотвратить наступление третьей мировой войны, к которой движется человечество.

Также Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в некомпетентности и назвал его угрозой демократии. По словам экс-главы Белого дома, Америка еще никогда не находилась в такой беде, как сейчас.

Ранее, 23 ноября, экс-президент США заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024