Трамп пообещал снизить налоги для граждан при победе на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп обещает снизить налоги для граждан США в случае его победы на выборах в президенты в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, опубликованным 6 января, Трамп намерен сделать постоянным снижение индивидуальных налогов. Эти планы говорят о том, что в избирательной кампании он будет обращаться к рабочему и среднему классам.

Одновременно с этим кандидат в президенты хочет сохранить налог для корпораций на уровне 21%, пишет агентство. При этом авторы материала напоминают, что во время своего предыдущего срока Трамп хотел снизить корпоративную ставку до 15%, но его идея была встречена тогда негативно как республиканцами, так и демократами.

В издании также отметили, что информацию о смене стратегии в предвыборном штабе политика на данный момент комментировать отказались.

Ранее, 5 января, Трамп заявил, что если одержит победу на выборах президента в ноябре текущего года, то восстановит мир на планете «через силу». По его словам, он единственный из кандидатов может помочь предотвратить наступление третьей мировой войны, к которой движется человечество.

Также Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в некомпетентности и назвал его угрозой демократии. По словам экс-главы Белого дома, Америка еще никогда не находилась в такой беде, как сейчас.

Ранее, 23 ноября, экс-президент США заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.