Врач рассказала о вредных ингредиентах плавленого сыра

Плавленый сыр удобно использовать в качестве ингредиента для приготовления различных блюд, однако его можно употреблять только в ограниченном количестве. Об этом 8 января в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

Она добавила, что этот продукт содержит в себе большое количество ненатуральных компонентов, он не так полезен, как обычный сыр. Плавленый сыр наделен более мягкой и пластичной консистенцией, чем натуральный, поэтому его часто применяют для начинки при приготовлении бутербродов, соусов и других блюд. Но обычный сыр, продолжила эксперт, изготавливают из молока, в то время как плавленый сыр производят на натуральном сыре.

«Плавленый сыр — продукт низкого ценового сегмента, специфическую текстуру и вкус ему придают различные добавки, не всегда полезные. Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры», — предупредила Разаренова.

Диетолог рассказала, что чрезмерное употребление плавленого сыра может привести к негативным последствиям, поскольку этот продукт ввиду большого количества добавок содержит много соли, жиров и консервантов в отличие от обычного. Поэтому если злоупотреблять добавлением этого сыра в рацион, то появятся негативные реакции на организм.

«Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей», — сказала врач.

Плавленый сыр не нужно воспринимать как альтернативный вариант натуральному сыру, однако в малых количествах этот продукт можно добавлять в рацион, продолжила она, добавив, что важно покупать качественный плавленый сыр, у которого в составе отсутствуют трансжиры. В качестве заменителя плавленого сыра можно рассмотреть творог или сыр из кешью.

«Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день. Но если у вас есть какие-либо заболевания или ограничения в питании, необходимо обратиться к врачу для получения индивидуальных советов», — заключила Разаренова.

Ранее, 28 сентября, диетолог Ирина Писарева рассказала, что моцарелла, фета, козий сыр и пармезан являются самыми полезными сырами для организма человека. По ее словам, пармезан является лидером по содержанию железа и кальция, однако его не стоит употреблять в больших количествах. Что касается моцареллы, то такой вид сыра подходит при анемии и недостатке белка, поскольку богат кальцием и фосфором, содержит большое количество витамина В12.