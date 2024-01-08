В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Москве
Пожар в жилом доме на севере Москвы удалось локализовать. Об этом 8 января сообщила пресс-служба МЧС России.
«Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 100 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
О пожаре в жилом доме в Красностуденческом проезде накануне, 7 января, сообщил источник «Известий». Сотрудники МЧС спасли одного человека из пожара в столичной пятиэтажке. Еще 11 жильцов сами покинули здание до прибытия пожарных.
Местные жители считают, что пожар мог быстро распространиться из-за того, что строение уже старое, с деревянными перекрытиями. По их словам, дом должны были снести несколько лет назад, но обошлось только ремонтом.