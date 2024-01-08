Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Москве
Мир
Немецкие машинисты проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
Мир
Глава МИД Японии провела брифинг в подвале Киева
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –17 градусов в Москве 8 января
Мир
Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС
Мир
В Бишкеке задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м
Мир
Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета
Мир
Байден заявил о достижении конгрессом соглашения о финансировании правительства
Мир
На Западе усомнились в угрозе со стороны России
Мир
В ХАМАС сообщили о гибели более 30 тыс. палестинцев после эскалации в Газе
Общество
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Рождеством
Мир
Полянский назвал украинский кризис стратегией США по ослаблению России
Спорт
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 3:2 в матче КХЛ
Сюжет:

ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»

0
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что противник вел наблюдение из этого пункта, поэтому действовать надо было быстро.

«Для удобства и мобильности разведчики установили ПТРК «Фагот» на автомобиле повышенной проходимости, что позволило им максимально быстро преодолеть пересеченную местность и менять огневые позиции, избегая поражения от контрбатарейной борьбы противника», — говорится в сообщении.

Как рассказал командир отделения с позывным Слон, российская армия каждый день наносит поражение противнику.

«Боевики копают окопы в основном в ночное время. Мы также наблюдаем их с помощью тепловизоров. Сейчас все следы передвижения противника наблюдаются намного лучше. Например, машина — я вижу, куда она заехала. Также по живой силе противника — я вижу, где их блиндажи, где всё у них расположено», — уточнил он.

Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль
Бои за город шли больше полутора лет

Ранее, 7 января, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман.

Накануне Зыбинский заявил, что российские военные отразили контратаку штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Также расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожил гаубицу ВСУ Д-30 в районе урочища Кринички.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024