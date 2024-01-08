ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»

Российские военные в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что противник вел наблюдение из этого пункта, поэтому действовать надо было быстро.

«Для удобства и мобильности разведчики установили ПТРК «Фагот» на автомобиле повышенной проходимости, что позволило им максимально быстро преодолеть пересеченную местность и менять огневые позиции, избегая поражения от контрбатарейной борьбы противника», — говорится в сообщении.

Как рассказал командир отделения с позывным Слон, российская армия каждый день наносит поражение противнику.

«Боевики копают окопы в основном в ночное время. Мы также наблюдаем их с помощью тепловизоров. Сейчас все следы передвижения противника наблюдаются намного лучше. Например, машина — я вижу, куда она заехала. Также по живой силе противника — я вижу, где их блиндажи, где всё у них расположено», — уточнил он.

Ранее, 7 января, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман.

Накануне Зыбинский заявил, что российские военные отразили контратаку штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Также расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожил гаубицу ВСУ Д-30 в районе урочища Кринички.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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