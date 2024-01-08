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Десантники ВС РФ с помощью дронов уничтожили пехоту и технику ВСУ под Вербовым
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Десантники ВС РФ с помощью дронов уничтожили пехоту и технику ВСУ под Вербовым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Новороссийские десантники, активно применяя квадрокоптеры со сбросами, уничтожают пехоту и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Вербовым на запорожском направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в понедельник, 8 января, поделилось Минобороны РФ.

Как рассказали бойцы, подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) используют ударные дроны с прикрепленными к сбросам осколочными боеприпасами (ВОГ) для ликвидации живой силы и легкобронированной техники ВСУ.

«Работаем в основном сбросами, в частности двумя квадрокоптерами. Так более эффективно происходит работа. Они [украинские военнослужащие] уже нас знают и просто убегают, машут руками, прося, чтобы мы не сбрасывали на них гранаты и ВОГи. Никаких особых действий они не предпринимают. Сначала они стараются прятаться, но это мало у них выходит», — поделился оператор БПЛА с позывным Митяй.

Он также добавил, что российские военнослужащие в любом случае их замечают, особенно ночью. В Минобороны отметили, что только на запорожском направлении российские подразделения БПЛА уничтожили не одну сотню украинских боевиков.

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Ранее в журнале The American Conservative сообщалось, что беспилотные летательные аппараты позволяют российской армии создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники, например выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard.

До этого, 26 декабря, сообщалось, что расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ уничтожили личный состав ВСУ в укрытии на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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