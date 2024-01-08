Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –17 градусов в Москве 8 января

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до –17 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 8 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –17…–15 градусов.

В Московской области днем прогнозируют от –20 до –15 градусов, ночью может похолодать до –23.

Ожидается западный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 750–756 мм ртутного столба.

6 января корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов со ссылкой на синоптиков поделился, что «пик холодов пройден» и российская столица 6 января будет находиться в «теплом секторе пришедшего циклона». Журналист добавил, что к 7 января морозы вернутся в регион: рождественская ночь будет морозной, столбики термометров опустятся до –25 градусов.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал заметное потепление до –10 градусов в первые дни после новогодних каникул.