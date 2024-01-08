Бербок призвала Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа

Глава МИД Германии Анналена Бербок из-за ухудшения гуманитарной ситуации в палестинском анклаве призвала власти Израиля снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа и расширить возможности для доставки туда помощи. Ее слова 7 января привело агентство DPA.

«Страдания стольких невинных людей не могут так дальше продолжаться. Мы нуждаемся в менее интенсивном ведении операции», — сказала Бербок во время визита в Израиль.

Немецкий министр указала на то, что в Газу поставляется мало гуманитарной помощи. Также она отметила, что важным шагом в помощи палестинским жителям было открытие наряду с контрольно-пропускным пунктом «Рафах» и КПП «Керем-Шалом». Однако Бербок обратила внимание на работу этих «погранпереходов» на данный момент, назвав их «горлышком бутылки». Она призвала найти и другие пути для доставки гуманитарной помощи в анклав.

Также глава внешнеполитического ведомства ФРГ Бербок снова выразила тревогу в связи с ростом насилия, которое исходит от радикальных поселенцев, на Западном берегу реки Иордан.

«Уровень этого насилия с 7 октября значительно вырос. Этому насилию нужно положить конец», — заявила министр, отметив, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обязана защищать палестинцев.

По ее словам, нелегальное строительство поселений несет в себе «значительное препятствие на пути к долгосрочному миру в регионе». Политик утверждала, что урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной на основе создания двух государств является «единственным шансом для того, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить бок о бок в мире».

«Сейчас пришел момент встать на этот путь», — заключила Бербок.

В этот же день член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. Как отметил Хамдан, еще минимум 7 тыс. жителей Газы числятся пропавшими без вести.

Также министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные действия в секторе Газа будут продолжаться, пока все израильские заложники не будут возвращены.

2 января стало известно, что радикальное палестинское движение ХАМАС решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, а также по перемирию или прекращению огня в секторе Газа. По данным телеканала Al Arabiya, такое решение руководители движения приняли после взрыва в пригороде Бейрута.

В свою очередь, 30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что военные действия будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака 24 декабря сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет прекращен огонь со стороны Израиля и не произойдет обмен пленных на палестинских заключенных на условиях ХАМАС.

В этот же день Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. Он указал на то, что это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.