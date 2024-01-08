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В Бишкеке задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина

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Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана
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В Бишкеке задержан находившийся в межгосударственном розыске россиянин, подозреваемый в особо тяжких преступлениях. Об этом 7 января сообщили в МВД Кыргызстана.

«6 января 2024 года камеры с функцией распознавания лиц зафиксировали разыскиваемого гражданина А.Р., в отношении которого возбуждены уголовные дела по статьям 158 ч. 2 («Кража»), 131 ч. 1 («Изнасилование»), 327 ч. 3 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ, мера пресечения — арест», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что задержанный был объявлен в розыск управлением МВД России по Алтайскому краю.

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Ранее, 2 января, полиция Аргентины задержала россиянку Людмилу Авдюхину, которая была объявлена в международный розыск по обвинениям в мошенничестве.

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