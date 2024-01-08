В Уфе произошел пожар в двухэтажном здании банного комплекса

В Уфе произошел пожар в двухэтажном здании на территории банного комплекса «Райский берег», он начался ночью 8 января. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

«Силы и средства МЧС России работают по повышенному рангу пожара, привлечены 39 человек и 10 единиц техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, сейчас огонь локализован на площади 200 кв. м.

Отмечается, что 10 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пострадавших нет. В настоящий момент принимаются все меры для ликвидации пожара.

Ранее, 7 января, пожар произошел в жилом доме в Красностуденческом проезде в Москве. Сотрудники МЧС спасли одного человека из пожара в столичной пятиэтажке. Еще 11 жильцов сами покинули здание до прибытия пожарных.