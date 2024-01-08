Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м
Мир
Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета
Мир
Байден заявил о достижении конгрессом соглашения о финансировании правительства
Мир
На Западе усомнились в угрозе со стороны России
Мир
В ХАМАС сообщили о гибели более 30 тыс. палестинцев после эскалации в Газе
Общество
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Рождеством
Мир
Полянский назвал украинский кризис стратегией США по ослаблению России
Спорт
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 3:2 в матче КХЛ
Происшествия
Журналиста Александра Рыбина нашли мертвым в Ростовской области
Мир
Ребенок погиб и два человека ранены при теракте на КПП близ Иерусалима
Общество
Прокуратура сообщила об улучшении ситуации с отоплением в городах Подмосковья
Общество
Патриарх Кирилл посетил рождественскую елку в храме Христа Спасителя
Мир
Япония выделит $37 млн на системы обнаружения БПЛА на Украине
Армия
Минобороны РФ планирует провести в 2024 году семь пусков МБР
Сюжет:

Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС

0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано 7 января выступила с критикой действий Израиля из-за атаки на южный пригород Бейрута, в результате которой погиб заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури.

«Я осуждаю тот факт, что Израиль это совершил в суверенном государстве. В самом деле, я не согласна с тем, что (премьер Израиля Биньямин. — Ред.) Нетаньяху, ультраправое правительство Нетаньяху может проникать в соседние страны, чтобы проводить удары», — сказала она в эфире BFMTV.

Как отметила Пано, подобные действия не соответствуют международному праву, Ливан является суверенным государством.

Чтобы проиллюстрировать свою позицию, она предложила представить, что бельгийский военный преступник совершил теракт, прятался в Париже, на что Бельгия направила на город дроны для его ликвидации. По словам политика, она бы «не сильно обрадовалась» такой ситуации.

Сопротивление миру: каковы перспективы завершения войны в секторе Газа
И сколько может продлиться наземная операция Израиля в палестинском анклаве

Ранее, 2 января, произошел взрыв в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла».

Шесть человек погибли при взрыве в южном пригороде Бейрута. В частности, скончался заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих, включая двух командиров «Бригад Иззэддина аль-Кассама». Отмечается, что удар по зданию представительства ХАМАС в Ливане был нанесен израильским беспилотником.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати указал на необходимость срочно подать жалобу в Совет Безопасности ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

Позднее в распоряжении «Известий» появились кадры с места взрыва в южном пригороде Бейрута. По словам журналиста Анхар Кочневой, в районе, где произошел взрыв, проживает много сторонников шиитского движения «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024