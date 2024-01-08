Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС

Лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано 7 января выступила с критикой действий Израиля из-за атаки на южный пригород Бейрута, в результате которой погиб заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури.

«Я осуждаю тот факт, что Израиль это совершил в суверенном государстве. В самом деле, я не согласна с тем, что (премьер Израиля Биньямин. — Ред.) Нетаньяху, ультраправое правительство Нетаньяху может проникать в соседние страны, чтобы проводить удары», — сказала она в эфире BFMTV.

Как отметила Пано, подобные действия не соответствуют международному праву, Ливан является суверенным государством.

Чтобы проиллюстрировать свою позицию, она предложила представить, что бельгийский военный преступник совершил теракт, прятался в Париже, на что Бельгия направила на город дроны для его ликвидации. По словам политика, она бы «не сильно обрадовалась» такой ситуации.

Ранее, 2 января, произошел взрыв в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла».

Шесть человек погибли при взрыве в южном пригороде Бейрута. В частности, скончался заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих, включая двух командиров «Бригад Иззэддина аль-Кассама». Отмечается, что удар по зданию представительства ХАМАС в Ливане был нанесен израильским беспилотником.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати указал на необходимость срочно подать жалобу в Совет Безопасности ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

Позднее в распоряжении «Известий» появились кадры с места взрыва в южном пригороде Бейрута. По словам журналиста Анхар Кочневой, в районе, где произошел взрыв, проживает много сторонников шиитского движения «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.