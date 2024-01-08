В Германии разрешили Британии поставлять истребители Eurofighter в Саудовскую Аравию

Германия готова разрешить Великобритании дальнейшие поставки истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию. Об этом 7 января заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Reuters.

«Мы не видим, чтобы правительство Германии выступало против предложения Британии увеличить количество [поставок] истребителей Eurofighter для Саудовской Аравии», — сказала она в ходе визита в Израиль.

Бербок отметила, что Эр-Рияд вносит вклад в безопасность в регионе, перехватывая ракеты, которые запускают хуситы в сторону Израиля. Таким образом, добавила она, Саудовской Аравии необходимо использовать Eurofihter для своей защиты.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами Соединенных Штатов Америки и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

25 декабря газета New York Times писала, что Саудовская Аравия не заинтересована в присоединении к государствам, начавшим борьбу с йеменскими хуситами в Красном море. По данным издания, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не заинтересован в том, чтобы его втянули в этот конфликт.