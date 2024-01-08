Британский аналитик рассказал о возможном ответе РФ на теракты ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис 6 января заявил, что российская армия будет последовательно выталкивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запад в ответ на террористические атаки Киева.

«Россия ответит на теракты ВСУ невероятно дисциплинированно: продолжит свою военную операцию и выдавит противника всё дальше и дальше на запад», — предположил он в эфире YouTube-канала The Duran.

Как отметил Меркурис, действия Киева только подтверждают, что спецоперацию нужно довести до победного конца. При этом, по его мнению, Москва выйдет из этого конфликта сильной в военном отношении, а также укрепит международные позиции, особенно среди стран Глобального Юга.

Ранее, 5 января, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Помимо этого, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в больницах находятся 74 раненых. Уточняется, что 20 человек находятся в реанимационных отделениях больниц Москвы.

31 декабря юрист, политолог Игорь Семеновский рассказал, что после совершенного ВСУ удара по мирным жителям Белгорода у России есть несколько способов привлечения Киева к юридической ответственности.

30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. К этому же призвали и в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

В ответ на террористический акт Украины в ночь на 31 декабря ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.