Росавиация заявила об отсутствии у отечественных авиакомпаний Boeing 737 MAX 9

Cамолетов Boeing 737 MAX 9 в парках российских авиакомпаний нет. Об этом 7 января сообщили в Росавиации.

«В парке российских авиакомпаний нет самолетов MAX 9», — сказали «РИА Новости» в Росавиации.

Накануне, 6 января, в США запретили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9. Ограничения касаются 171 воздушного судна. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США решило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines в Портленде в штате Орегон. Самолеты допустят до полета после осмотра специалистами.

Позднее Reuters сообщало, что Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) также одобрило временную приостановку эксплуатации пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки FAA.

Об инциденте стало известно 5 января. Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда (штат Орегон, США), совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу окна. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Пунктом назначения рейса был Онтарио. Сама авиакомпания Alaska Airlines подтвердила, что знает об инциденте и проводит проверку. Пострадавших не было.