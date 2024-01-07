В Казахстане нашли упавший в очистное пространство у шахты автобус
Глава администрации Павлодарской области Казахстана Асаин Байханов 7 января сообщил, что специалисты обнаружили автобус, который провалился в очистное пространство около шахты на руднике.
«Результаты обработаны, определено предполагаемое место, где находится автобус, глубина до его верхнего края приблизительно составляет 5–7 м», — сообщил он в видео на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Как отметил Байханов, специалисты решили усилить работы по подготовке траншеи для спуска в котлован экскаватора, который доберется до автобуса. По его словам, поиск пропавших не прекращается ни на минуту.
Всего в поисках задействовано 136 человек, два беспилотника, 41 единица техники и три кинологических расчета.
Ранее, 4 января, автобус, в котором находились три пассажира и водитель, провалился в очистное пространство около шахты на руднике в Павлодарской области Казахстана. Позднее в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщили, что обнаружили двух погибших, поиск еще двух человек продолжается. Само транспортное средство на тот момент также не обнаружили.