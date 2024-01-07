Британский полковник в отставке Ричард Кемп 6 января заявил, что ряд западных лидеров не верит в угрозу со стороны России, иначе они бы давно задействовали все средства и поставили Украине вооружения для «победы».

«Недостаточно говорить Западу, что украинцы борются не только за свою собственную страну, но и за всю Европу, которая сама окажется под угрозой со стороны Москвы, если (президент России Владимир. — Ред.) Путин добьется успеха в (конфликте. — Ред.)», — приводит его слова газета The Telegraph.

По его словам, нет никаких признаков того, что президент США Джо Байден или лидеры стран Западной Европы верят в эти теории.

Как отметил Кемп, сейчас украинский президент Владимир Зеленский сталкивается «с величайшими испытаниями для своего лидерства» со времен февраля 2022 года. По его словам, когда он был в Киеве последний раз, среди некоторых политических лидеров «наверняка обсуждалась идея» мирного соглашения, при котором Россия «приняла бы членство Украины в НАТО» в обмен на гарантии того, что Украина не будет пытаться «вернуть» территории.

При этом, по мнению эксперта, президент США Джо Байден и многие европейские лидеры не хотят «ничего, кроме такого мирного соглашения, и как можно скорее». Кемп считает, что любое серьезное рассмотрение мирных переговоров «в значительной степени гарантирует поражение Украины».

Ранее, 4 января, бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины.

В тот же день бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

28 декабря газета Handelsblatt опубликовала заявление командующего многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» немецкого генерал-лейтенанта Юргена-Йоахима фон Зандрарта, который призвал Североатлантический альянс уже сейчас начать готовиться к нападению России. Он пояснил, что на Западе начинают опасаться нападения России на территорию альянса, после того как будет разбита украинская армия.

21 декабря подполковник Вооруженных сил США в отставке Юджин Виндман заявил, что поражение Украины приведет к тому, что Россия и НАТО вступят в открытое противостояние.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.