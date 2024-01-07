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В Британии заявили об уничтожении на Украине двух ЗРК Patriot ударами ВС РФ

Аналитик Меркурис: РФ ударами по объектам в Киеве подорвала две установки Patriot
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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Западные страны были шокированы российскими ракетными ударами по стратегическим объектам на Украине, которые ликвидировали две установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 6 января заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными», — сказал Меркурис.

Аналитик подчеркнул, что власти Украины и США, а также лидеры Запада были шокированы российскими ударами. По словам Меркуриса, результатами этих атак стало уничтожение минимум двух батарей ЗРК Patriot. Эксперт отметил, что Россия поразила большое количество стратегических объектов, оборудования и военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что промышленные предприятия под Киевом получили серьезные разрушения.

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Ранее, 3 января, корреспондент немецкого телеканала Die Welt Гуидо Шмидтке рассказал, что зенитные ракетные комплексы Patriot, которые входят в состав украинской ПВО, оказались неэффективны перед ударами российских крылатых ракет X-32. По его словам, российскую ракету сложно сбить с курса. Журналист обратил внимание на то, что она очень быстрая, а также эффективна в обнаружении целей.

Между тем с конца декабря ВС РФ продолжают активно наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 31 декабря российские военные нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ и центрам принятия решений в Харькове. Как сообщили в Минобороны России, ударом были уничтожены представители ГУР и ВСУ, а также множество иностранных наемников.

Кроме того, высокоточные ракеты также нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), по Харьковской области и пункту временной дислокации членов националистической организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

2 января Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов, ремонту вооружения и военной техники, в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

5 января экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. В тот же день депутат Верховной рады Украины Кира Рудык сравнила удар ВКС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве с концом света. При этом Рудык усомнилась, что украинская ПВО смогла перехватить снаряды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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