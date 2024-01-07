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Блинкен заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что палестино-израильский конфликт может расшириться. Такое заявление 7 января он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Это конфликт, который легко может дать метастазы, что приведет к дальнейшему снижению безопасности и увеличению страданий», — сказал он.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты изначально ставили свой фокус на предотвращение расширения этого конфликта, отметив, что «это является центральной темой» уже четвертого по счету его визита в ближневосточный регион в период с 7 октября.

Госсекретарь США отметил, что в ходе своего визита на Ближний Восток обсуждал эту тему в разговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, королем Иордании Абдаллой II и премьером Катара. Блинкен подчеркнул, что все они приверженцы того, чтобы этот конфликт не расширялся.

Сопротивление миру: каковы перспективы завершения войны в секторе Газа
И сколько может продлиться наземная операция Израиля в палестинском анклаве

Ранее, 4 января, издание Politico сообщило, что Вашингтон разрабатывает планы на случай разрастания палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке. По мнению собеседников Politico, ведутся внутренние обсуждения по поводу вступления Штатов в вооруженный конфликт. Так, военные разрабатывают планы ответных ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Сейчас те атакуют коммерческие суда в Красном море. Помимо этого, готовятся решения по отражению ударов на США со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии.

В этот же день официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга заверил, что Вашингтон не желает войны с Тегераном, однако не позволит ставить под угрозу безопасность своих сил в ближневосточном регионе.

Накануне, 3 января, бывший главком Вооруженных сил НАТО в Европе и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что власти США приняли меры против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, но те не прекратили атаки, следовательно, американской стороне следует рассмотреть несколько вариантов эскалации с повышением ставок, среди которых удары по иранским объектам.

Ранее, 30 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что военные действия будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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