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Блинкен обвинил хуситов в нарушении почти 20% морских перевозок в Красном море

Блинкен: атаки хуситов в Красном море нарушили около 20% морских перевозок
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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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В Красном море были затронуты интересы более чем 40 стран и нарушены почти 20% мировых морских перевозок из-за атаки со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). Такое заявление 7 января сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Это не просто региональная проблема <...>. Эти атаки [хуситов] напрямую затронули граждан, грузы и коммерческие интересы более чем 40 стран, они нарушили или перенаправили почти 20% мировых морских перевозок <...>. Это означает, что доставка товаров туда, куда они должны быть отправлены, занимает больше времени», — сказал он.

Блинкен также подчеркнул, что всё это вызвало увеличение стоимости грузоперевозок, затраты на которые перекладываются на потребителей по всему миру. Кроме того, госсекретарь США отметил, что «более десятка стран» дали понять, что хуситы будут ответственны за все свои нападения. Соединенные Штаты и более 20 других страны, указал дипломат, начали операцию Prosperity Guardian, чтобы защитить судоходство в Красном море.

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4 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что сложившаяся ситуация в Красном море является прямой проекцией происходящего в секторе Газа. Постпред также указал на то, что новый конфликт на Ближнем Востоке является частью геополитической игры США. Помимо этого, Небензя выразил обеспокоенность «положением дел в акватории Красного моря».

Накануне, 3 января, бывший главком вооруженных сил НАТО в Европе и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что власти США приняли меры против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, но те не прекратили атаки, следовательно, американской стороне следует рассмотреть несколько вариантов эскалации с повышением ставок, среди которых удары по иранским объектам.

Ранее, 2 января, сообщалось, что сторонники хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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