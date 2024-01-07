Женщина погибла под колесами автомобиля на 93-м км МКАД
Водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате ДТП она скончалась. Об этом 7 января сообщила Госавтоинспекция Москвы.
Отмечается, что инцидент произошел на внутренней стороне 93 км МКАД.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее в этот день сообщалось, что четыре человека погибли при лобовом ДТП в Новосибирской области. Один несовершеннолетний был госпитализирован. Отмечалось, что причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.