Женщина погибла под колесами автомобиля на 93-м км МКАД

Водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате ДТП она скончалась. Об этом 7 января сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Отмечается, что инцидент произошел на внутренней стороне 93 км МКАД.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день сообщалось, что четыре человека погибли при лобовом ДТП в Новосибирской области. Один несовершеннолетний был госпитализирован. Отмечалось, что причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.