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Полянский назвал украинский кризис стратегией США по ослаблению России

Полянский: конфликт на Украине — это стратегия США по ослаблению РФ
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Конфликт на Украине обнажил истинные цели США, стратегией которых является ослабление и разгром России. Об этом 7 января заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат с уверенностью отметил, что украинские войска точно не намерены идти в направлении Москвы, поскольку киевский режим «довольно скоро проиграет».

«Но, как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которое де-факто ведет войну на Украине через своих прокси. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России», — указал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Полянский также пришел к выводу, что мир после поражения Киева и его сторонников изменится и будет совершенно другим.

«Если НАТО и США не сделают никаких выводов и не займутся искренней и глубокой трансформацией архитектуры европейской безопасности на основе принципа неделимой безопасности, это будет огромной ошибкой Запада», — констатировал представитель РФ при ООН.

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Ранее, 27 декабря, бывший глава украинского МВД Виталий Захарченко отметил, что Запад поставил циничную задачу стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице и дискредитировать русский мир. По его словам, с этой целью Украина начиная с конца 1980-х годов наводнялась различными западными некоммерческими организациями (НКО), которые либо напрямую, либо опосредованно финансировались Госдепом США.

19 декабря президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, подчеркнул, что за последние десятилетия РФ сделала всё, чтобы наладить отношения с Украиной. Глава государства заявил, что считает украинцев братским народом, и отметил, что юго-восток Украины является территорией проживания русских людей, интересы и права которых нынешнее руководство Киева начало нарушать, как только пришло к власти.

В свою очередь газета Politico 27 декабря отметила, что американские и европейские власти ввиду провального контрнаступления и проблем с финансированием переключают свое внимание с военной поддержки Украины на улучшение ее позиций в возможных переговорах с РФ о прекращении конфликта. Издание считает, что переговоры, к которым стремятся США, скорее всего, будут включать передачу части территорий Украины России.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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