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Bloomberg сообщило о решении Саудовской Аравии снизить цены на нефть

Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Hu Guan
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Саудовская Аравия приняла решение снизить цены на февральские поставки нефти для покупателей во всех регионах на фоне сохраняющейся слабости на рынке. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, госкомпания Saudi Aramco снизила цены на нефть своей ключевой марки Arab Light для поставок в Азию на $1,5–2 за баррель. Кроме того, производитель также уменьшил стоимость февральских поставок в северо-западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

Bloomberg добавляет, что в феврале и марте снижается потребление нефти, так как в этот период нефтеперерабатывающие заводы закрывают предприятия на проведение плановых технических работ. Кроме того, решение о снижении цен было принято на фоне риска профицита предложения из-за увеличения поставок нефти из США, отметили в материале.

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Ранее, 30 ноября, телеканал Al Arabiya заявил, что Саудовская Аравия продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) на I квартал 2024 года. Указывалось, для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстанавливаться в соответствии с рыночными условиями. Ранее в тот же день агентство Reuters сообщило, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1 млн б/с.

До этого, 23 ноября, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский заявил, что Саудовская Аравия заинтересована в стоимости нефти на уровне $86–90 за баррель, это необходимо стране для покрытия значительного дефицита бюджета. На этом фоне саудовская сторона выражает недовольство уровнем добычи нефти некоторых государств.

22 ноября сообщалось, что с конца июля по конец сентября нефть подорожала сразу на треть благодаря усилиям по поддержанию цен со стороны ОПЕК+, в первую очередь России и Саудовской Аравии.

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