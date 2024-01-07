Журналиста Александра Рыбина нашли мертвым в Ростовской области

Журналист Александр Рыбин найден мертвым в Ростовской области. Об этом 7 января сообщил Telegram-канал издания «Рабкор», где работал журналист, со ссылкой на его друзей и родных.

«Причина смерти на данный момент устанавливается», — отмечается в публикации.

Кроме того, в следственном отделе по городу Красный Сулин следственного управления СК РФ по Ростовской области «Известиям» рассказали, что 6 января поступило сообщение об обнаружении вблизи автостоянки, расположенной в Красносулинском районе, тела 40-летнего мужчины.

Следователь провел осмотр происшествия и тела мужчины, признаков криминальной смерти не было обнаружено. На данный момент назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Рыбин также был внештатным автором Lenta.ru, писал о событиях, происходящих на Ближнем Востоке и в Африке.