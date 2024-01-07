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Ребенок погиб и два человека ранены при теракте на КПП близ Иерусалима

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Фото: United Hatzalah
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Ребенок погиб и два человека получили ранения при теракте в окрестностях Иерусалима на контрольно-пропускном пункте «Рас-Биду» у палестинского города Бидду. Как сообщила 7 января полиция Израиля, террориста удалось нейтрализовать.

«Теракт с использованием транспортного средства имел место на КПП «Рас-Биду» (в окрестностях Иерусалима) и привел к легким ранениям у двух человек. Силы приграничной полиции нейтрализовали террориста. Дополнительные силы правоохранителей выдвинулись на место», — указано в сообщении правоохранителей в соцсети X (бывш. Twitter).

Как пишет газета The Times of Israel, преступник пытался протаранить КПП на автомобиле. Медики оказывают помощь 20-летней женщине, которую сбила пытавшаяся пересечь границу машина. Ее доставят в иерусалимскую больницу «Шаарей-Цедек», однако состояние пострадавшей у них опасения не вызывает. По данным СМИ, во время ЧП также при невыясненных обстоятельствах погиб палестинский ребенок — четырехлетняя девочка. Ребенка экстренно привезли к врачам в критическом состоянии, но девочка умерла на месте.

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До этого, 30 ноября, во время теракта в Иерусалиме погибла 16-летняя девушка, сообщали местные СМИ со ссылкой на медиков. При этом издание The Jerusalem Post заявляло, что была убита 24-летняя девушка и еще восемь человек пострадали. По данным полиции, двое вооруженных террористов из Восточного Иерусалима прибыли на перекресток Гиват-Шауль возле въезда в город и открыли стрельбу по мирным жителям на ближайшей автобусной остановке. Стрелявшие были ликвидированы.

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