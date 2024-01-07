Власти США запретили летать на всех Boeing 737 Max 9

В США запретили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9. Ограничения касаются 171 воздушного судна, передает телеканал «Известия». Самолеты допустят до полета после осмотра специалистами. Запрет ввели после ЧП с Boeing авиакомпании Alaska Airlines. Во время полета у авиалайнера оторвалась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор. Самолет экстренно сел в аэропорту Портленда, никто не пострадал.

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