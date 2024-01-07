Прокуратура сообщила об улучшении ситуации с отоплением в городах Подмосковья

Прокуроры Московской области добились устранения аварийных ситуаций и необходимого ремонта в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в ряде городов Московской области. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры региона.

«После вмешательства органов прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций и произведены необходимые ремонтные работы в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области», — отмечается в публикации.

В ведомстве объяснили, что по поручению прокурора области Сергея Забатурина совершаются выезды на места коммунальных аварий, проводятся приемы пострадавших, контролируются необходимые восстановительные работы в котельных.

«В настоящий момент восстановлена подача тепла в более 400 многоквартирных домов и свыше 3 тыс. домовладений, в которых проживают свыше 110 тыс. человек», — отметили в материале.

Также в материале добавили, что Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела из-за ограничения подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные учреждения района. А Дмитровская городская прокуратура отреагировала на обращение многодетной семьи из деревни Елизаветино, в результате на территории населенного пункта была установлена дополнительная электроподстанция, а электроснабжение стабилизировано.

Кроме того, в пресс-службе прокуратуры указали, что из-за допущенных нарушений федерального законодательства было внесено 26 представлений, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение обеспечения жителей коммунальными услугами.

Ранее, 6 января, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населенных пунктах Московской области. По данным ведомства, были организованы проверки в Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. Также чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах, добавили в СК.

Кроме того, в этот же день жители Лобни в Московской области рассказали «Известиям», что подъезд их дома покрылся льдом изнутри из-за отсутствия отопления. Кроме того, людям приходится греть квартиры газовыми плитами и тепло одеваться, находясь в помещении.

6 января из-за отсутствия в микрорайоне Климовск тепла в Подольске был введен режим ЧС локального характера. Для жителей были организованы пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Тогда же был запущен резервный отопительный котел. Позднее в тот же день глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что отопление уже подано в 45 многоквартирных жилых домов района.

7 января губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в подмосковном Подольске в работу запущен второй котел для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Как уточняется, к подаче тепла были подключены дома микрорайона Климовск на Симферопольской, Заводской и Западной улицах и Октябрьской площади.