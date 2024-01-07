Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на участника СВО

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на участника специальной военной операции в Ульяновске. Об этом 7 января сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что супруга пострадавшего рассказала следователям об угрозах, поступающих в адрес их семьи.

«Бастрыкин А.И. поручил <...> возбудить и расследовать уголовное дело по сообщению о противоправных действиях в отношении участника СВО и членов его семьи. <…> Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в сообщении.

По данным следствия, причиной конфликта послужило замечание, которое глава семьи высказал паре, нарушающей общественный порядок в непосредственной близости от их дома. Участковый уполномоченный полиции обращение от участника СВО проигнорировал. Вместе с тем агрессивно настроенный мужчина предпринял попытку задушить военного, сопровождая свои действия угрозами, сообщили в СК РФ.

До этого, 1 января, трех мигрантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников СВО, задержали в Челябинске. Как сообщило следственное управление СК РФ по региону, на одной из улиц Советского района мигранты совершили хулиганские действия в отношении участников спецоперации и их жен. У подозреваемых были изъяты орудия совершения преступления. В ближайшее время задержанным должны предъявить обвинения.