Игра снов: ночной рэп The Game и Рахманинов на терменвоксе

Bad Bunny объясняет, почему расстался с Кендалл Дженнер, звезда «Мстителей» Джереми Реннер, восстановившийся после автокатастрофы, возвращается к певческой карьере, а российские этно-исполнители объединяют усилия, чтобы показать традиции малых народов. Даже в самое мертвое время музыкальной индустрии можно найти интересные релизы — как за рубежом, так и в нашей стране. «Известия» выбрали лучшее.

The Game & Big Hit — Paisley Dreams

Один из главных рэперов Западного побережья США — The Game — начал год с высокой ноты: аккурат 1 января он выпустил альбом-сюрприз, причем при содействии двух небезызвестных соратников: Hit-Boy и его отца Big Hit. Первый — на фите в одном треке (в других засветились TeeFlii и Dom Kennedy), а вот второй — полноценный соавтор всех композиций. Как сообщил своим поклонникам The Game, пластинка была записана всего за одну ночь. Музыканты закрылись в студии и сделали девять треков суммарной продолжительностью чуть менее получаса. Да, до лонгплея немного не дотягивает, но разве это так важно, если примерно каждая вторая песня здесь тянет на хит ? Не сказать, что бит на пластинке очень изобретателен, хотя, например, в Happy Ru Year он нерегулярный, и в этом несомненная прелесть, а финальная Body for Body построена на интересной гармонической последовательности. Однако главное — в самой читке, харизматичной и цепляющей. Голоса The Game и Big Hit идеально дополняют друг друга, и в таких треках, как Backfade и P Fiction, непроизвольно начинаешь качать головой в ритм и мысленно подпевать.

Bad Bunny — No Me Quiero Casar

Порадовать своих поклонников аккурат в праздник решил и самый известный в мире латино-рэпер Bad Bunny. Для испаноязычного сингла артиста No Me Quiero Casar (переводится как «Я не хочу жениться») колумбийский режиссер Stillz снял целый мини-фильм на 10 минут. Особого полета кинематографической фантазии здесь нет, но сюжетные повороты интригуют . Начинается ролик долгой беседой Bad Bunny с родственниками на новогодней вечеринке: он объясняет, почему не готов пока связать себя узами брака. Затем все собираются у сцены, где какой-то юноша делает предложение девушке — и получает отказ. Толпа шокирована, ну а Bad Bunny воспринимает неловкую ситуацию как лишний аргумент в пользу холостяцкой жизни. Всё дальнейшее действие — картины звездной жизни певца, которой он совсем не хочет лишаться из-за потенциальной супруги.

Особую пикантность всё это приобретает благодаря недавней новости о расставании рэпера с Кендалл Дженнер. Так что, можно сказать, новой песней (как всегда привязчивой) и клипом Bad Bunny объясняется с бывшей возлюбленной и с публикой одновременно.

Jeremy Renner — Wait

Когда известный актер выступает в амплуа певца — это всегда вызывает смешанные чувства (равно как, впрочем, и наоборот). Вот и сингл Джереми Реннера не получается воспринимать в отрыве от экранного образа артиста, но главное — от событий в его жизни. Напомним, всего год назад он попал под снегоуборочную машину и был на волоске от смерти. Потом звезду «Мстителей» ждала долгая реабилитация, и своей новой композицией он благодарит 10-летнюю дочь, которая его поддержала. Wait («Подожди») — обращение к ней, ждавшей возвращения папы из больницы.

Но трогательный клип, в котором Джереми проводит время с ребенком и в конце концов ведет повзрослевшую дочь под венец к ее жениху, наполняет нехитрую мелодичную кантри-роковую балладу еще одним смыслом: «Подожди еще немного, не взрослей, не уходи», будто просит Джереми своего ребенка. И это чувство наверняка будет понятно большинству отцов.

Добавим, что для Реннера это уже не первый певческий опыт — в 2020-м он выпустил полноценный альбом. Новый же сингл войдет в EP, запланированный к изданию в 2024-м.

«Звук Евразии — Новые Горизонты – 2023»

В последние дни ушедшего года на стримингах появился сборник этно-музыки, изданный по итогам второго сезона проекта «Звук Евразии». Как и в 2022-м, упор здесь сделан на творчестве малых народов — точнее, воплощении их традиций в современных композициях, сделанных в том числе с использованием электроники. Алтайцы, удмурты, карелы… Но есть, например, и композиции на базе русского фольклора: пожалуй, самый известный коллектив из участников альбома — Uzoritsa — парадоксально соединяет современные биты и архаичные напевы из деревень . А инструментальный лаунж Marat Taturas вовсе сложно отождествить с конкретными истоками, хотя очевидно, что, несмотря на всё модное продюсирование, эта музыка не оторвана от корней. В конце же диска помещена совместная композиция «Птичка» групп «АлтайКай» и «Сокол» Степана и Валентины Нестеровых. И ее уже вполне можно представить на титрах какого-нибудь эпического фильма : в ней лиричные темы в симфонической аранжировке соединяются с горловым пением.

Олеся Ростовская, Ольга Мартынова — Рахманинов

3 января концертный зал «Зарядье» опубликовал на своем YouTube-канале записи произведений Сергея Рахманинова с прошлогодних концертов, видимо, решив тем самым подытожить юбилейный год композитора. Среди произведений, которые можно послушать, Симфонии №2 и №3, поэма «Колокола», симфоническая фантазия «Утес», Фортепианный концерт №3 — все в образцовых интерпретациях российских музыкантов. Но самое, пожалуй, необычное исполнение — романсы «Вокализ», «Здесь хорошо», «Не пой, красавица, при мне» и «Весенние воды» в переложении для терменвокса и фортепиано.

Первый в мире электронный инструмент, на котором надо играть, не касаясь его руками, — изобретение советского ученого и музыканта Льва Термена. И хотя разработке уже больше века, до сих пор она занимает весьма специфическое место в концертной практике: не то чтобы это была совсем диковинка, но назвать тембр привычным тоже не получается. К тому же хороших исполнителей — раз-два и обчелся. Одна из них — Олеся Ростовская. Она-то и представила под аккомпанемент Ольги Мартыновой знаменитые рахманиновские мелодии, получившие в таком воплощении несколько потусторонний облик: то ли голоса из космоса, заговорившие вдруг с русскими интонациями, то ли ностальгический сигнал старого радиоприемника, обнаруженного на развалинах постапокалиптического будущего.

Плейлист «Известий»

Наш первый в этом году плейлист мы решили собрать сплошь из позитивной, умиротворяющей музыки (разумеется, это исключительно новинки). Альт-рок от Floya, три разноплановые джазовые композиции от музыкантов из самых разных уголков планеты, а также фолк-групп «АлтайКай» и «Сокол» Степана и Валентины Нестеровых должны зарядить вас хорошим настроением на последний каникулярный день и помочь подольше сохранить послевкусие от безмятежного отдыха.

