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Игра снов: ночной рэп The Game и Рахманинов на терменвоксе

Музыкальные новинки недели
Фото: Global Look Press/Rmv/Ollie Millington
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Bad Bunny объясняет, почему расстался с Кендалл Дженнер, звезда «Мстителей» Джереми Реннер, восстановившийся после автокатастрофы, возвращается к певческой карьере, а российские этно-исполнители объединяют усилия, чтобы показать традиции малых народов. Даже в самое мертвое время музыкальной индустрии можно найти интересные релизы — как за рубежом, так и в нашей стране. «Известия» выбрали лучшее.

The Game & Big Hit — Paisley Dreams

Один из главных рэперов Западного побережья США — The Game — начал год с высокой ноты: аккурат 1 января он выпустил альбом-сюрприз, причем при содействии двух небезызвестных соратников: Hit-Boy и его отца Big Hit. Первый — на фите в одном треке (в других засветились TeeFlii и Dom Kennedy), а вот второй — полноценный соавтор всех композиций. Как сообщил своим поклонникам The Game, пластинка была записана всего за одну ночь. Музыканты закрылись в студии и сделали девять треков суммарной продолжительностью чуть менее получаса. Да, до лонгплея немного не дотягивает, но разве это так важно, если примерно каждая вторая песня здесь тянет на хит? Не сказать, что бит на пластинке очень изобретателен, хотя, например, в Happy Ru Year он нерегулярный, и в этом несомненная прелесть, а финальная Body for Body построена на интересной гармонической последовательности. Однако главное — в самой читке, харизматичной и цепляющей. Голоса The Game и Big Hit идеально дополняют друг друга, и в таких треках, как Backfade и P Fiction, непроизвольно начинаешь качать головой в ритм и мысленно подпевать.

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Bad Bunny — No Me Quiero Casar

Порадовать своих поклонников аккурат в праздник решил и самый известный в мире латино-рэпер Bad Bunny. Для испаноязычного сингла артиста No Me Quiero Casar (переводится как «Я не хочу жениться») колумбийский режиссер Stillz снял целый мини-фильм на 10 минут. Особого полета кинематографической фантазии здесь нет, но сюжетные повороты интригуют. Начинается ролик долгой беседой Bad Bunny с родственниками на новогодней вечеринке: он объясняет, почему не готов пока связать себя узами брака. Затем все собираются у сцены, где какой-то юноша делает предложение девушке — и получает отказ. Толпа шокирована, ну а Bad Bunny воспринимает неловкую ситуацию как лишний аргумент в пользу холостяцкой жизни. Всё дальнейшее действие — картины звездной жизни певца, которой он совсем не хочет лишаться из-за потенциальной супруги.

Особую пикантность всё это приобретает благодаря недавней новости о расставании рэпера с Кендалл Дженнер. Так что, можно сказать, новой песней (как всегда привязчивой) и клипом Bad Bunny объясняется с бывшей возлюбленной и с публикой одновременно.

Jeremy Renner — Wait

Когда известный актер выступает в амплуа певца — это всегда вызывает смешанные чувства (равно как, впрочем, и наоборот). Вот и сингл Джереми Реннера не получается воспринимать в отрыве от экранного образа артиста, но главное — от событий в его жизни. Напомним, всего год назад он попал под снегоуборочную машину и был на волоске от смерти. Потом звезду «Мстителей» ждала долгая реабилитация, и своей новой композицией он благодарит 10-летнюю дочь, которая его поддержала. Wait («Подожди») — обращение к ней, ждавшей возвращения папы из больницы.

Но трогательный клип, в котором Джереми проводит время с ребенком и в конце концов ведет повзрослевшую дочь под венец к ее жениху, наполняет нехитрую мелодичную кантри-роковую балладу еще одним смыслом: «Подожди еще немного, не взрослей, не уходи», будто просит Джереми своего ребенка. И это чувство наверняка будет понятно большинству отцов.

Добавим, что для Реннера это уже не первый певческий опыт — в 2020-м он выпустил полноценный альбом. Новый же сингл войдет в EP, запланированный к изданию в 2024-м.

«Звук Евразии — Новые Горизонты – 2023»

В последние дни ушедшего года на стримингах появился сборник этно-музыки, изданный по итогам второго сезона проекта «Звук Евразии». Как и в 2022-м, упор здесь сделан на творчестве малых народов — точнее, воплощении их традиций в современных композициях, сделанных в том числе с использованием электроники. Алтайцы, удмурты, карелы… Но есть, например, и композиции на базе русского фольклора: пожалуй, самый известный коллектив из участников альбома — Uzoritsa — парадоксально соединяет современные биты и архаичные напевы из деревень. А инструментальный лаунж Marat Taturas вовсе сложно отождествить с конкретными истоками, хотя очевидно, что, несмотря на всё модное продюсирование, эта музыка не оторвана от корней. В конце же диска помещена совместная композиция «Птичка» групп «АлтайКай» и «Сокол» Степана и Валентины Нестеровых. И ее уже вполне можно представить на титрах какого-нибудь эпического фильма: в ней лиричные темы в симфонической аранжировке соединяются с горловым пением.

Олеся Ростовская, Ольга Мартынова — Рахманинов

3 января концертный зал «Зарядье» опубликовал на своем YouTube-канале записи произведений Сергея Рахманинова с прошлогодних концертов, видимо, решив тем самым подытожить юбилейный год композитора. Среди произведений, которые можно послушать, Симфонии №2 и №3, поэма «Колокола», симфоническая фантазия «Утес», Фортепианный концерт №3 — все в образцовых интерпретациях российских музыкантов. Но самое, пожалуй, необычное исполнение — романсы «Вокализ», «Здесь хорошо», «Не пой, красавица, при мне» и «Весенние воды» в переложении для терменвокса и фортепиано.

Первый в мире электронный инструмент, на котором надо играть, не касаясь его руками, — изобретение советского ученого и музыканта Льва Термена. И хотя разработке уже больше века, до сих пор она занимает весьма специфическое место в концертной практике: не то чтобы это была совсем диковинка, но назвать тембр привычным тоже не получается. К тому же хороших исполнителей — раз-два и обчелся. Одна из них — Олеся Ростовская. Она-то и представила под аккомпанемент Ольги Мартыновой знаменитые рахманиновские мелодии, получившие в таком воплощении несколько потусторонний облик: то ли голоса из космоса, заговорившие вдруг с русскими интонациями, то ли ностальгический сигнал старого радиоприемника, обнаруженного на развалинах постапокалиптического будущего.

Плейлист «Известий»

Наш первый в этом году плейлист мы решили собрать сплошь из позитивной, умиротворяющей музыки (разумеется, это исключительно новинки). Альт-рок от Floya, три разноплановые джазовые композиции от музыкантов из самых разных уголков планеты, а также фолк-групп «АлтайКай» и «Сокол» Степана и Валентины Нестеровых должны зарядить вас хорошим настроением на последний каникулярный день и помочь подольше сохранить послевкусие от безмятежного отдыха.

<iframe frameborder="0" style="border:none;width:100%;height:450px;" width="100%" height="450" src="https://music.yandex.ru/iframe/playlist/izvestiaizvestia/1091">Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/izvestiaizvestia/playlists/1091'>Плейлист «Известий»</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/izvestiaizvestia'>izvestiaizvestia</a> на Яндекс Музыке</iframe>

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