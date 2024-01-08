«Отвлекающих факторов в Череповце меньше, чем в Москве»

Одним из открытий нынешнего сезона КХЛ стала череповецкая «Северсталь» и ее главный тренер Андрей Козырев. 50-летний специалист еще во времена работы в системе петербургского СКА имел в узких кругах репутацию специалиста по работе с молодежью, ставящего атакующий стиль игры. Широкую известность он получил в сезоне-2022/23, когда был ассистентом Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо». Та команда стала открытием благодаря крайне зрелищному стилю игры, приведшему к уверенному выходу в плей-офф и победе в первом раунде над московским «Динамо» (4:2 в серии). После этого Козырев ушел на самостоятельную работу, сменив на посту главного тренера «Северстали» отправившегося в магнитогорский «Металлург» Андрея Разина, человека, на котором держались все последние успехи малобюджетного провинциального клуба.

Вопреки негативным прогнозам, череповецкая команда не просела в результатах, а при новом тренере играет примерно в тот же атакующий хоккей, что предпочитает «Торпедо». При этом «Северсталь» уверенно идет в зоне плей-офф, занимая седьмое место в Западной конференции. В ней раскрывается немало молодых игроков. В частности, перешедший в октябре из ЦСКА 20-летний защитник Владимир Грудинин, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2021 года, обладатель Кубка Гагарина – 2022 в составе армейцев. В последний год он потерял место в основе красно-синих, в основном играя за их фарм-клуб «Звезду» в ВХЛ.

В интервью «Известиям» Грудинин оценил стиль «Северстали», рассказал, как изменилась его игра после перехода из ЦСКА, а также оценил перспективы череповецкого клуба в оставшейся части сезона.

«Моя роль в команде действительно кардинально поменялась по сравнению с ЦСКА»

— Насколько уже вписались в игру «Северстали» за те месяцы, что выступаете за команду?

— Насколько вписался, это больше надо оценивать людям со стороны. Тренеру нашему в первую очередь. А сам за себя могу сказать, что в принципе адаптация прошла хорошо. Очень рад оказаться в такой команде — в игровой команде. Под руководством хорошего тренера — в том плане, что у нас практикуется комбинационная игра в атаке. Поэтому очень рад быть в «Северстали». Надеюсь, что в те месяцы, что я играю в Череповце, была только адаптация к новой команде, и сейчас она уже прошла — дальше буду еще больше давать результат и помогать клубу.

— В чем изменилась ваша игра по сравнению с временами выступлений за ЦСКА с его более схематичным хоккеем? С вас стали больше требовать подключаться к атаке?

— Вы правы. Возможно, даже тут подойдет именно такое слово «требовать». Но Андрей Леонидович сразу после моего прихода в команду объяснил, что ждет от меня большей игры в атаке. В принципе у нас все играют так — нападающие и защитники в атаке, нападающие и защитники в обороне. Когда я пришел в «Северсталь», у меня появилось больше игрового времени, стали доверять игру в неравных составах — большинстве и меньшинстве. Поэтому моя роль в команде действительно кардинально поменялась по сравнению с ЦСКА.

— Стали помногу играть, как в МХЛ за «Красную армию» и ВХЛ за «Звезду»?

— Можно сказать и так (улыбается).

— Как человек, который начинал сезон в ЦСКА, можете объяснить, почему после двух побед в Кубке Гагарина эта команда крайне нестабильно проводит нынешний сезон и идет только на шестом месте в конференции, хотя до конца регулярного чемпионата осталось уже меньше двух месяцев?

— Если честно, это не ко мне вопрос. Я все-таки за ЦСКА в этом сезоне сыграл всего три матча. И с ребятами из команды по этому поводу не разговаривал, не спрашиваю у них о причинах таких результатов. Могу пожелать им только удачи и чтобы всё наладилось.

— У вас был шанс в нынешнем ЦСКА пробиться до уровня постоянной игры хотя бы в нижних звеньях?

— Не знаю. Мы это уже не можем проверить. Не могу ничего сказать.

— Но вы уже были настроены уходить из ЦСКА? Не было мыслей, что, поскольку нынешний состав немолодой, через один-два сезона начнется его обновление и придет ваше время?

— Честно говоря, так далеко я еще не заглядываю. Ты хочешь играть здесь и сейчас, чтобы прогрессировать. Поэтому так в будущее не смотрел. И был доволен, когда появился вариант с «Северсталью».

«У нас только одна цель — это кубок»

— Каково вам жить в Череповце после Москвы?

— Всё отлично. Я сам родом из Ангарска. Это тоже небольшой город. Тоже, можно сказать, при заводе, как Череповец. Я бы даже сказал, что Череповец мне напоминает мой дом. Поэтому всё отлично.

— Есть любимое место в Череповце? Может быть, местный завод?

— Нет-нет (смеется). Арена, конечно. Весь фокус на хоккее. Я считаю, это вообще прекрасно, что ты полностью фокусируешься на хоккее и у тебя нет других каких-то занятий. Для молодого игрока это особенно в кайф.

— А в Москве были проблемы полностью сфокусироваться на хоккее?

— В Москве тоже не было таких проблем. Просто там можно куда-то сходить, где-то погулять, много достопримечательностей. Не было такого, что я где-то расхаживал по ресторанам или другим подобным местам. Но отвлекающих факторов в Череповце всё равно меньше.

— На что «Северсталь» может рассчитывать в нынешнем сезоне?

— На Кубок (улыбается). У нас только одна цель — это кубок. Нам сразу об этом тренерский штаб сказал. Объяснил, что мы можем. И мы сами знаем, что можем. Поэтому цель одна. Стараемся ее достичь. Нет цели, что мы должны просто выйти в плей-офф, — мы заряжены на победу в Кубке Гагарина.

— С таким хоккеем это возможно? Многие считают, что атакующий стиль игры «Северстали» и «Торпедо» хорош для регулярного чемпионата, но в плей-офф всё равно успех будет у системных команд вроде ЦСКА или нынешнего «Локомотива».

— Про «Торпедо» в прошлом году тоже говорили, что они не попадут в плей-офф или сразу вылетят. А они прошли во второй раунд. Поэтому люди говорят, а на деле мы посмотрим.

— Уже присматриваетесь к потенциальным соперникам по первому раунду плей-офф?

— Вы снова слишком далеко думаете. Нам надо играть, максимально забирать очки в регулярке и подниматься как можно выше в таблице. Дальше уже будем говорить про плей-офф. В любом случае нам неважно, против какого соперника выходить.