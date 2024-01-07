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Рэпера Sir-J больше недели ищут в Подмосковье

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Фото: lizaalert.org
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Рэпер Сергей Булавинцев, известный под псевдонимом Sir-J, пропал в Подмосковье. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Отмечается, что с 30 декабря 2023 года местонахождение музыканта неизвестно. В организации перечислили основные приметы Булавинцева: рост 183 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. Кроме того, по данным «ЛизаАлерт», он был одет в бежевые куртку и штаны, в белую рубашку, а также черные толстовку и кепку.

Кроме того, по данным издания MSK1.ru, в тот же день в загородном доме рэпера в подмосковном Расторгуево произошел пожар.

Булавинцев родился в 1973 году в Москве, в 1986-м уехал с родителями в США, где увлекся хип-хоп-

культурой. В 1990 году он вернулся в Россию, через год взял псевдоним Sir-J и вместе со своим другом Алексеем Смирновым создал англоязычный рэп-коллектив Bust A.S! Музыкант также состоял в группах D.O.B., D.O.B. Community, занимался продюсированием групп Nonamerz, «Ю.Г.», «Отверженные» и «Многоточие».

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